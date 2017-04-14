{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Курганской области
15:07  14 апреля 2017 0

Зауральские полицейские расследуют дело о подмене «сломанных ребер» в историях пациентов ЦРБ

Пострадавший от фальсификации уголовного дела в г Далматово. Курган., архипов виталий
Тракторист Виталий Архипов, который лежал с переломами ребер в ЦРБ, в своей выписке обнаружил другой диагнозФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Далматово полицейские расследуют дело о подмене медицинских документов в центральной районной больнице. Об этом «URA.RU» сообщили в УМВД Курганской области в ответ на официальный запрос по делу местного жителя Андрея Ковалева, который заявил о фальсификации его уголовного дела.

Молодых людей из города Далматово — Андрея Ковалева и его брата — осудили за причинение вреда здоровью директору магазина Андрею Шихову, у которого оказались переломаны ребра. Ковалев утверждает, что Шихова никто не бил и повреждений у него не было.

Новость по теме
В Зауралье предприниматель согласился из-за шкафа «сломать» себе ребра

Молодой человек разыскал пациента, который действительно в это время лежал в ЦРБ с переломами ребер — тракториста Виталия Архипова. В истории болезни тракториста оказался совершенно другой диагноз — ушиб мягких тканей бедер. Андрей Ковалев считает, что бизнесмен договорился с врачами больницы о подмене историй болезни, он добивается объективного расследования дела и оправдания.

В УМВД Курганской области сообщили, что по результатам расследования будет дана оценка действиям сотрудников ГБУ «Далматовская ЦРБ». На момент вынесения судебного решения по делу Андрея Ковалева и его брата, которых обвинили в избиении предпринимателя Андрея Шихова, эти обстоятельства не были известны. Расследование находится на контроле СУ УМВД по Курганской области.

Также сообщается, что проверка не установила нарушений в действиях следователя СО ОМВД России по Далматовскому району, который первоначально вел дело о нанесении побоев бизнесмену. «Обстоятельств, дающих основание полагать наличие личной заинтересованности полицейского в исходе дела, не выявлено», — говорится в ответе на запрос.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров