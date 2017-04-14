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Главные новости ЯНАО
15:28  14 апреля 2017 0

На Ямале два депутата лишились мандатов из-за семьи

Клипарт., налоговая декларация
В Надымском районе снова выявлены депутаты, которые неточно заполнили декларацию о доходахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Ямала вынудила двух депутатов сдать мандат из-за неполных сведений о доходах. На этот раз требования были предъявлены к народным избранникам села Ныда.

«Два депутата собрания села не представили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах на супругов. Кроме того, в предоставленной одним из них справке не были отражены сведения о наличии в его собственности гаража в другом регионе», — описывает нарушения прокуратура Ямала.

После представления председателю собрания депутатов народные избранники лишились мандатов в связи с утратой доверия. Речь идет о Владимире Зеленском и Светлане Моргуновой.

Это далеко не первый случай обнаружения недостоверных сведений у муниципальных депутатов, который привел к досрочному сложению полномочий. Так, в ноябре 2016 года сдал мандат Заурбек Келехсаев, известный голодовками против коррупции в «Газпроме». Прокуратура выявила, что он не задекларировал доход за 2015 год в размере 1,4 млн рублей, полученный в ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Также ранее от мандата пришлось отказаться директору МУП «Городские электрические сети» Губкинского Фанису Нигматуллину.

Напомним, обязанность публиковать сведения о заработках у городских депутатов появилась в 2016 году. Тогда по всей стране мандаты сдали многочисленные народные избранники городских представительных органов.

Юлия Фролова
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