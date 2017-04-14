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14 апреля 2017
Главные новости 
15:16  14 апреля 2017 0

Дочь совладельца УГМК пригласила выбросившегося из окна Степанова сняться в ее клипе

Степанов получил новую рольФото: кадр из фильма "Обитаемый остров"

20-летняя наследница одного из владельцев УГМК Игоря Кудряшкина Настя Кудри решила помочь пострадавшему от падения с пятого этажа актеру из фильма «Обитаемый остров» Василию Степанову.

Через месяц стартуют съемки нового клипа юной певицы, роль в котором Настя предложила сыграть Степанову, который сейчас лечится от переломов и психологической травмы. Звезде фильма Федора Бондарчука будут платить по 100 тысяч рублей за одну рабочую смену, пишет Life.ru.

«Мне в клип нужен лирический герой, и по фактуре и типажу Вася отлично подходит. Таким образом я помогу не только ему, но и себе. Жду его скорейшего выздоровления, чтобы обсудить сотрудничество, надеюсь, он не откажет», — заявила Настя Кудря.

Актер Василий Степанов выпал из окна своей квартиры с пятого этажа, получив многочисленные переломы и травмы. Однако от госпитализации пострадавший отказался. Молодому человеку назначен курс восстановительного лечения в московской специализированной клинике.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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