Дочь совладельца УГМК пригласила выбросившегося из окна Степанова сняться в ее клипе

15:16 14 апреля 2017 0

Степанов получил новую роль Фото: кадр из фильма "Обитаемый остров"

20-летняя наследница одного из владельцев УГМК Игоря Кудряшкина Настя Кудри решила помочь пострадавшему от падения с пятого этажа актеру из фильма «Обитаемый остров» Василию Степанову.

Через месяц стартуют съемки нового клипа юной певицы, роль в котором Настя предложила сыграть Степанову, который сейчас лечится от переломов и психологической травмы. Звезде фильма Федора Бондарчука будут платить по 100 тысяч рублей за одну рабочую смену, пишет Life.ru.

«Мне в клип нужен лирический герой, и по фактуре и типажу Вася отлично подходит. Таким образом я помогу не только ему, но и себе. Жду его скорейшего выздоровления, чтобы обсудить сотрудничество, надеюсь, он не откажет», — заявила Настя Кудря.

Актер Василий Степанов выпал из окна своей квартиры с пятого этажа, получив многочисленные переломы и травмы. Однако от госпитализации пострадавший отказался. Молодому человеку назначен курс восстановительного лечения в московской специализированной клинике.