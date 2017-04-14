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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
15:30  14 апреля 2017 0

Федеральные правозащитники требуют убрать похоронное бюро из детского сада

Агентство ритуальных услуг расположенное в здании детского сада. Сургут, детский сад, ритуальные услуги, дети, ребенок и мать
К конфликту между детсадом и похоронным бюро подключилась крупная организация защиты прав потребителейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В НКО «Верум», которое занимается защитой прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг, считают, что сургутское ритуальное агентство «Реквием» должно покинуть здание, где расположен детский сад. Об этом «URA.RU» сообщили в правозащитной организации.

Президент НКО «Верум» Владимир Горелов заявил, что в нормах санпина прописано, что расстояние между зданиями, имеющими в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания и жилыми зданиями, а также социальными учреждениями должно быть не менее 50 метров.

«Сопровождать ежедневную прогулку детей видом гробов и ритуальных принадлежностей недопустимо. С другой стороны, ритуальным агентствам тоже необходимо где-то располагаться. Возможно, оптимальным решением будет найти и предложить ритуальному агентству другое примерно равноценное и удовлетворяющее его потребностям помещение», — заявили в НКО «Верум».

Администрация Сургута как раз сейчас занимается поиском подходящего помещения для похоронного бюро. Ранее глава города Вадим Шувалов в соцсети заявил, что соседство ритуального агентства и детского сада недопустимо.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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