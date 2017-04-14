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Главные новости Курганской области
15:39  14 апреля 2017 0

Зауральские дорожники заплатят почти миллион рублей за мучительную смерть 20 кабанов

20 кабанов погибли в яме с битумомфото: департамент природных ресурсов Курганской области

Кетовский районный суд постановил взыскать с ОАО «Введенское ДРСУ Автодорстрой» ущерб от гибели выводка кабанов. Об этом сообщает сайт Курганской областной прокуратуры.

Решение взыскать 900 тысяч рублей с дорожников в бюджет района было принято по результатам проверки, организованной природоохранной прокуратурой региона на основании расчетов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Выяснилось, что дорожно-строительное предприятие хранило битум в ямах на неогороженной территории. В одно из таких хранилищ в сентябре 2016 года попало 20 кабанов. Животные увязли в нефтепродуктах, не смогли выбраться и погибли.

«У предприятия есть время на обжалование», — сообщили в акционерном обществе.

В декабре прошлого года по данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Сергей Монин
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