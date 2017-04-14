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14 апреля 2017
15:23  14 апреля 2017 0

«Еще как ответят». Муфтий Чечни подтвердил, что «возмездие» для журналистов, писавших о геях, неотвратимо

Чечня, мечеть, сердце чечни
Чеченский религиозный лидер не отказывается от слов наказать жуналистовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналисты «Новой газеты» должны нести ответ за публикации о преследовании геев в Чечне. Об этом заявил муфтий Чечни Салах Межиев.

Межиев отметил, что процитированные высказывания, прозвучавшие в мечети в Грозном, которые приводила в открытом письме «Новая газета» действительно верны. Он уточнил, что на собрании было не 15, а 20 тысяч человек, которые поддержали решение о «возмездии» по отношению к подстрекателям «Возмездие будет! Аллах покарает тех, кто оклеветал весь чеченский народ и духовенство Чеченской республики», — заявил РБК Салах Межиев.

Он отметил, что не считает людьми журналистов, которые собрали сплетни и написали статью о преследовании гомосексуалистов. «Эти существа могут воспринимать эту резолюцию как им угодно. Я знаю одно: эти люди ответят. И еще как ответят!» — подчеркнул муфтий. Он отметил, что журналисты должны понести ответ по закону, добавив, что их еще и «Аллах накажет».

Чеченская правозащитница Хеда Саратова, которая лично не была в мечети, но следила за трансляцией по телевидению, отметила, что журналисты оклеветали жителей Чечни, так в республике просто нет гомосексуалистов. «Те люди, про которых писала „Новая газета“, не геи — это люди, задержанные в декабре прошлого года по подозрению в пособничестве террористам. Виновны они или нет — разберется следствие», — заявляет правозащитница.

Ранее в главной мечети Грозного призвали к расправе над журналистами за публикации о геях. По мнению общественников и религиозных деятелей, было «нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев». И пообещали, что возмездие настигнет истинных подстрекателей. В «Новой газете» эти заявления восприняли как прямую угрозу жизни журналистов.

Нина Калинина
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