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14 апреля 2017
15:42  14 апреля 2017 0

В Кремле встали на защиту журналистов после угроз представителей Чечни за статью о геях

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков готов защитить журналистов "Новой газеты"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле следят за конфликтом «Новой газеты» и представителей чеченских властей из-за статьи о преследовании геев на территории Чечни. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угрозы в адрес журналистов недопустимы.

По словам Пескова, в Кремль поступило обращение от главного редактора «Новой газеты». «Мы полагаем, что если, по мнению кого-то, публикации газеты носили клеветнический характер или искажали реальность, существуют предусмотренные законом методы оспаривания и призвание к ответственности авторов», — цитирует слова пресс-секретаря «Газета.Ru».

Он отметил, что в Кремле выступают категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону, тем более если они составляют угрозу для безопасности и жизни журналистов.

Как напоминает «Национальная служба новостей», 13 апреля «Новая газета» сообщила об угрозах после публикации статьи о задержаниях гомосексуалистов в Чечне. В мечети Грозного прошло экстренное совещание религиозных деятелей, представителей власти и общественников, после которого советник главы республики Адам Шахидов «четко обозначил» врагов веры и родины. Там же была принята резолюция, согласно которой всем подстрекателям обещано возмездие без срока давности.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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