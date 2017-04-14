16:02 14 апреля 2017 8

"Альфа-Банк" открестился от украинской тезки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В пресс-службе «Альфа-банка» заявляют, что украинское финучреждение не является «дочкой» российского банка. При этом финансовая организация, которая заявила об оккупации Россией Крыма и Донбасса, использует в своей рекламе фото погибших в ДНР лидеров ополченцев Гиви (Михаила Толстых) и Моторолы (Арсена Павлова).

«„Альфа-банк Украина“ не является дочкой „Альфа-банка“ России. Это абсолютно отдельная организация, просто входящая в одну группу», — заявили в российском банке в ответ на запрос портала Life.ru.

Сообщается, что владельцем «Альфа-банк Украина» является уроженец Львова, гражданин Израиля Михаил Фридман, который в данный момент проживает в Лондоне.

Фото: соцсети

Между тем 99% акций российского «Альфа-банка» принадлежат компании «АБ холдинг», которой владеют Михаил Фридман и его партнеры.

Банк довольно интересно проводит рекламную кампанию, размещая на фото погибших лидеров ополчения ДНР Гиви и Моторолы. Слоган не замысловатый, но со значением: «Это все, что останется после меня — депозиты „Альфа-банка“».

В заявлении «Альфа-банк Украина» было указано, что кредитная организация одной из первых среди международных кредитных организаций прекратил работу «на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе».