18:09 14 апреля 2017 0

14 апреля Виктор Вексельберг празднует 60-летие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пятницу, 14 апреля, один из богатейших людей мира, председатель совета директоров Группы компаний «Ренова» и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг отмечает 60-летие. В этом году он принимает поздравления с днем рождения на расстоянии — по имеющимся данным, он находится за пределами России, но это никак не помешало его друзьям, коллегам и партнерам по бизнесу отправить ему телеграмму или публично поздравить с юбилеем.

С самого утра Виктору Феликсовичу пришло поздравление от бывшего губернатора Свердловской области, сенатора Эдуарда Росселя и члена Совета федерации, бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

В стороне не остался и глава Нижнего Тагила Сергей Носов, знакомый с именинником почти три десятка лет: «Хочу поздравить Виктора Феликсовича с днем рождения! Мы с ним знакомы давно — с 90-х годов. Он настоящий профессионал, с которым приятно работать, и человек, который ведет себя достойно, даже когда приходится конкурировать и бороться. Человек своим поведением, манерой ведения бизнеса вызывает большое уважение. Прежде всего в этот день хочу пожелать ему здоровья, веры и счастья; чтобы у него получалось все задуманное и не пропадал интерес к работе и крупным проектам».

Поздравил бизнесмена и министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских: «Я бы хотел присоединиться ко всем поздравлениям, которых, я уверен, будет высказано немало в этот день, пожелать Виктору Феликсовичу успехов в дальнейшей работе и развитии новых проектов, а также поблагодарить этого человека за тот вклад, который компания „Ренова“ вносит в экономику Свердловской области».

Бывший министр строительства и развития инфраструктуры региона, а ныне — генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев также не упустил возможности поздравить именинника: «Уважаемый Виктор Феликсович! Каждый человек, каждая личность связана в нашем сознании с определенными словами, образами, поступками. Для меня и всего нашего коллектива Ваше имя олицетворяется тремя главными словами: успех, созидание, будущее. Счастья Вам, успехов и крепкого здоровья».

Редакция «URA.RU» присоединяется ко всему уже сказанному и желает Виктору Феликсовичу реализации самых смелых амбиций.

Много лет Вексельберг стабильно входит в список богатейших людей страны по данным Forbes. В аналогичном рейтинге 2016 года бизнесмен занял седьмую строчку, а в 2017-м занял 89 место в топе «Богатейших людей мира». Его состояние оценили в 12,4 миллиарда долларов.