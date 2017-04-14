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Главные новости Тюменской области
16:06  14 апреля 2017 0

Занятия у 66-летнего гитариста в Тюмени заканчивались для девочек-подростков не так, как хотели их родители

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Педофил совращал девочек под предлогом уроков музыкиФото: Pixabay

Завершено расследование уголовного дела тюменского педофила, который под предлогом уроков музыки заманивал к себе девочек-подростков, об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 66-летний житель Тюмени знакомился с несовершеннолетними девушками на улице и под надуманным предлогом научить игре на гитаре либо демонстрации спортивных приемов приглашал к себе в квартиру по улице Бабарынка. Следственный комитет доказал три факта совершения действий сексуального характера в отношении девочек.

«По уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены более 10 необходимых экспертиз, допрошено более 30 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению преступлений», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Балтунов
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