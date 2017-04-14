16:18 14 апреля 2017 2

Правозащитница готовит заявление в следственный комитет Фото: со страницы Евгении Чудновец в Facebook

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост детского порно, оправданная судом и ставшая после этого правозащитником, требует привлечь к уголовной ответственности курганских судей, которые своими решениями отправили ее в колонию. Черновик своего заявления она опубликовала в Facebook.

Заявление в следственный комитет она намерена подать на председателя Катайского районного суда Владимира Борычева, который вынес приговор, отправив Чудновец в колонию на шесть месяцев, а также решение об изъятии у нее органами опеки ее трехлетнего сына, и на судью Курганского областного суда Сергея Волосникова, который в апелляционном решении хоть и отменил постановление об изъятии ребенка и сократил срок наказания до 5 месяцев, но все же оставил в силе решение о лишении Евгении свободы.

По ее мнению, в действиях судей есть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта). Судье облсуда Волосникову она припоминает также, что Курганская областная прокуратура просила суд не лишать ее свободы.

Вариант заявления пока не окончательный: публикуя его на своей странице, Евгения советуется с подписчиками: «Может добавить что-нибудь?»

Как пояснила «URA.RU» сама Чудновец, заявление на судей она намерена подать в ближайшие дни (возможно, в понедельник, 17 апреля). Оно будет направлено на имя главы СК РФ Александр Бастрыкина. По ее словам, подобных дел в стране пока еще не было. «В России пока еще ни разу не наказывали судей за неправомерные решения, — говорит Чудновец. — Если его возбудят, это будет прецедент».

Статья 305 Уголовного кодекса предусматривает разные варианты наказания — от штрафа (до 300 тысяч рублей) до реального лишения свободы. По части второй этой статьи (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствие) вариант наказания только один — лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Уроженка Екатеринбурга Евгения Чудновец, работавшая уборщицей детского сада № 124 Катайска, была осуждена на репост видео, на котором запечатлен обнаженный восьмилетний мальчик, снятый воспитателем детского лагеря в Зауралье. Чудновец утверждала, что разместила ролик, чтобы обратить внимание на издевательства над детьми, но суд Катайска ей не поверил и отправил в колонию на полгода (после апелляции срок снизили до 5 месяцев).

После публикаций в СМИ ее дело вызвало огромнейший резонанс, после чего Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения, прекратил ее уголовное дело и постановил отпустить Чудновец на свободу.