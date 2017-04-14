16:21 14 апреля 2017 0

Патриотизм у детей воспитывали вместе с преодолением бытовых трудностей Фото: Life.ru

В Интернете разлетелась фотография, на которой видно, что путь учеников к знанию школы № 65 города Кирова лежит через лужи по деревянным доскам. При этом над входом в школу висит патриотичный баннер: «Мы — часть великой России».

В соцсетях высмеяли администрацию школу за подобный патриотизм. Блогеры стали писать о том, что для школы «наступил позор», и жалели детей, которым приходится прокладывать путь к знаниям через такие преграды.

После этих насмешек руководство учебного заведения решило баннер снять, сообщает портал Life.ru.