В отдаленный поселок Ямала завезли Mitsubishi

17:28 14 апреля 2017 0

В Тазовском идет монтаж электростанции фото - "Ямалкоммунэнерго"

Электростанция в поселке Тазовский находится на очередном этапе строительства. Монтаж оборудования начался еще в 2016 году: в августе специалисты приступили к работам на свайном поле. Начиная с октября в Тазовский партиями доставляли оборудование.

«В декабре первая очередь оборудования — это четыре блока мощностью 6 мегаватт — была смонтирована. Два энергоблока подключены к сетям, но электроэнергию мы не давали, потому что такой необходимости зимой не было, — рассказывает директор Тазовского филиала АО „Ямалкоммунэнерго“ Александр Горлов. — Эти силовые машины были обкатаны „на холодную“, то есть был произведен пуск без выдачи электроэнергии. Выход на пусконаладку по постоянной схеме без временных подключений мы планируем на июнь».

На сегодняшний день на стройплощадке смонтирован энергоблок, состоящий из контейнеров, внутри которых четыре силовые машины. Основной элемент станции — газопоршневая установка с двигателем Mitsubishi. Единичная мощность одной установки составляет 1,5 МВт.

Всего в рамках реализации инвестпрограммы АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовский будет поставлено восемь газопоршневых машин общей мощностью 12 МВт. До поставки блок-модулей с оборудованием на площадке были проведены общестроительные работы, забито свыше 100 свай и установлены ростверки.

СПРАВКА: Энергоснабжение районного центра осуществляется от двух источников: электростанции ПАЭС-2500, находящейся в аренде у гарантирующего поставщика электроэнергии «Ямалкоммунэнерго» и ГТЭС-15 ООО «Фотон». Введенная в эксплуатацию в начале 80-х годов ПАЭС-2500 состоит из блок-контейнеров с двигателями АИ-20.

Большинство агрегатов ПАЭС давно эксплуатируется за пределами паркового ресурса, но замена газотурбинных двигателей и их частей невозможна, так как типоразмер электростанций снят с серийного производства. ГТЭС-15 ООО «Фотон» из шести энергоблоков ПАЭС с двигателями АИ-20 работает с начала 90-х и также физически и морально устарела. Ее энергоблоки также не могут длительно нести нагрузку в 2500 кВт из-за выработки ресурса. Потребление электроэнергии в поселке Тазовский составляет порядка 10 с половиной мегаватт с учетом потребителей, подключенных к «Фотону».

Агрегаты новой ГПЭС имеют высокий коэффициент полезного действия, что позволит сократить удельные расходы на выработку электроэнергии, обеспечить электроснабжение объектов жилого и социального назначения, в том числе — новостроек. В отдельных модулях ГПЭС размещаются дизель-генератор мощностью 100 киловатт, газораспределительный пункт и закрытое распределительное устройство (ЗРУ). Автоматика позволит распределять электрическую мощность по всему поселку.

«Сейчас идет наладка и подключение оборудования. Сотни метров кабеля разного сечения нужно соединить, запрограммировать — это очень сложная и кропотливая работа», — поясняет мастер электроцеха филиала Рустам Султанов.

Первую очередь электростанции мощностью компания планирует запустить в работу к началу отопительного сезона. На подходе строительство второй очереди. Четыре энергоблока для нее, общей мощностью 6 МВт доставят в Тазовский летом. А пока специалистам предстоит перенести действующее энергооборудование и кабельные линии, подготовить свайное основание.