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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
16:45  14 апреля 2017 0

В Екатеринбурге накрыли склад «фунфыриков». Изъяли 11,5 тыс. пузырьков. ФОТО

Из этого гаража спирт возили для продажи по городуФото: Дмитрий Чукреев

В Екатеринбурге во время полицейской операции задержан торговец спиртом. В его гараже найден целый склад «фунфыриков». Мужчина предпринял попытку к бегству, но был схвачен.

Сотрудники УЭБ ГУ МВД по Свердловск области провели операцию в поселке Калиновка города Екатеринбурга.

В гараже обнаружился целый склад спирта
Фото: Дмитрий Чукреев

«Имелась оперативная информация о складе „фунфыриков“ со спиртом в одном из гаражей в Калиновке. При появлении полицейских торговец пытался сбежать, но его поймали», — рассказал «URA.RU» руководитель федерального проекта «Народный контроль» в Свердловской области Дмитрий Чукреев.

При осмотре гаража обнаружены коробки со спиртом, в общей сложности 11400 граммовых пузырьков со спиртом. С этого склада пузырьки развозились для продажи по городу.

Александр Лукманов
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