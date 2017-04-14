Пермяки поддержали пикетами геев Чечни

16:28 14 апреля 2017 0

В Перми прошли одиночные пикеты в защиту ЛГБТ-сообщества Чечни Фото: depositphotos.com

В Перми прошли одиночные пикеты в защиту ЛГБТ-сообщества Чечни. Геев кавказского региона поддержали две девушки и один юноша.

Акция прошла в четверг, 13 апреля, рядом со зданием краевого Заксобрания, сообщает интернет-журнал «Звезда». Ребята по очереди стояли с заклеенным красным скотчем ртом и держали плакат с надписью: «Я молчу, чтобы вы услышали: убийства и другие преступления на почве гомофобии происходят в России сейчас. Ненависть убивает».

Организатор серии пикетов Полина С. рассказала «URA.RU», что у активистов не возникло проблем ни с проходящими мимо людьми, ни с полицией. «Все было спокойно, некоторые прохожие останавливались и читали, но ничего не говорили. Вообще, формат акции День Молчания (проводится американскими, европейскими и российскими активистами преимущественно в апреле, цель — привлечь внимание общества к проблеме гомофобии и преступлений на ее почве по отношению к ЛГБТ-гражданам — прим. ред.) подразумевает символически заклеенные рты активистов, может быть, с нами не заговаривали поэтому», — говорит собеседница.

Редакция «Новой газеты» опубликовала факты преследования, пыток и даже убийств чеченских геев. Через несколько дней, по данным журналистов, на собрании исламских богословов и общественных деятелей в главной мечети Грозного, где присутствовало больше 15 тысяч человек, была принята резолюция, где прямо говорится о необходимости возмездия в отношении подстрекателей.