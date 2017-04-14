Чиновник, отвечающий за культурное наследие Южного Урала, закатил истерику журналистам

16:39 14 апреля 2017 0

Александру Баландину не понравилось, что у него не спросили о хорошем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандалом завершилась в пятницу, 14 апреля, пресс-конференция в Челябинске, посвященная состоянию объектов культурного наследия в регионе. Александр Баландин, чиновник, отвечающий за сохранность таких объектов, отругал журналистов, передает корреспондент «URA.RU». Он заявил, что ему не понравилась пресс-конференция и вопросы, которые задавали представители СМИ.

Темой встречи с прессой был предстоящий Международный день охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. На Южном Урале, по данным Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, которым руководит Александр Баландин, на госучете стоят 2 тыс. 988 объектов. 276 из них — объекты культурного наследия федерального значения. Значительную часть составляют здания — жилые и нежилые. На пресс-конференции предстояло обсудить проблемы сохранности исторических зданий в городах области и, в первую очередь, в Челябинске.

Предприниматели, арендующие или получившие в собственность старые дома, сталкиваются с юридическими сложностями. В здании, имеющем охранную грамоту от государства, нельзя изменять фасад, есть проблемы с евроремонтом.

Еще сложнее, когда речь идет о жилом доме, памятниках архитектуры, где поддержка состояния фасадов должны производиться за счет жильцов. У области и муниципалитетов средств на содержание таких памятников нет. Кроме того, случается так: коммерсант выкупил старое здание, начал его перестраивать, и только тогда выясняется, что объект имеет статус культурного наследия и отвечать придется по закону.

Исторический центр Челябинска еще сохранился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пресс-конференции обсуждали именно эти темы. Так, Александр Баландин сообщил, что область должна включиться в федеральную программу, по которой могут быть выделены средства на ремонт старых жилых домов, имеющих историческую ценность. Таких домов, к примеру, много в Троицке, есть несколько интересных кварталов в Челябинске. Привели удачный пример с восстановлением гостиницы Башкирова в Троицке.

Корреспондент «URA.RU» задал вопрос об истории в Каслях, где главу района подвели под уголовную статью за снесенные развалины пустующего диспансера, оказавшиеся исторически ценным зданием. Хотя в списке объектов культурного наследия комитета дом значился по другому адресу. Баландин переложил всю ответственность на администрацию района.

Был задан вопрос о сложностях во взаимоотношениях с пожарной инспекцией. Почти все старые здания не соответствуют требованиям безопасности, к тому же сами требования постоянно меняются. И не всякий предприниматель готов платить постоянные штрафы. Александр Баландин сообщил, что сотрудники комитета оказывают юридическую помощь в таких вопросах. Кроме того на областном уровне решено выйти с законодательной инициативой на уровень федеральный для решения подобных проблем.

Говорили на пресс-конференции о старых, пустующих и приходящих в разрушение деревянных домах в центре Челябинска, построенных еще в начале века. Присутствующий на конференции председатель правления Фонда содействия культурного наследия «Общественный фонд „Южный Урал“», кандидат исторических наук Гаяз Самигулов посетовал на то, что никак не решается вопрос со старым домом №8 на улице Цвиллинга — здание пустует 10 лет и пришло в упадок, а объект очень интересный. Координатор инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев продемонстрировал несколько снимков, показывающих, как непродуманно застраивается центр Челябинска, когда новые здания не стыкуются с историческими.

В целом встреча с прессой проходила вполне мирно, и ведущий уже подвел итог, сказав о том, как бережно надо относиться к историческому наследию. Журналисты уже собирались уходить, когда Баландин вдруг спросил: «А почему меня никто не спросил о том, какие ценные объекты мы сберегли?». После чего стал рассказывать об Игнатьевской пещере и Аркаиме. Это рассказ не соответствовал теме брифинга, сохранению исторических кварталов. Но Баландина выслушали и уже собрались уходить, когда чиновник вдруг рассердился.

«Мне совершенно не понравилась эта пресс-конференция! И вопросы не понравились!» — громко заявил чиновник. Корреспонденту «URA.RU» оставалось только извиниться перед Александром Баландиным за «неудобные» вопросы и покинуть пресс-конференцию.