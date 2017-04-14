В городах ХМАО массово закрывают улицы. СПИСОК

17:26 14 апреля 2017 0

Почти во всех городах ХМАО будут перекрыты дороги из-за Пасхи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В эти выходные почти во всех городах Югры в связи с празднованием Пасхи будет ограничено движение автотранспорта. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В Ханты-Мансийске перекроют часть улицы Гагарина (от дома №26 до дома №44) в 20 часов субботы, 15 апреля, до 3 часов воскресенья, 16 апреля. Движение машин по правой полосе будет ограничено для организации дополнительных парковочных мест для прихожан возле храма Воскресения Христова.

В Лангепасе движение будет ограничено по улицам Парковая, Солнечная, Ленина и Дружбы Народов с 13 до 14.30 воскресенья, 16 апреля.

В Нягани, также в воскресенье, ограничат движение с 10 до 16 по улице Ленина от дома №5 до перекрестка с улицей Загородных. С 11 до 11.30 от местного Храма на улице Загородных до центральной площади.

В Мегионе 16 апреля с 14.50 до 16 будут перекрыты дороги от Храма Покрова Божьей Матери по улицам Нефтяников, Свободы, Заречная, Новая, Ленина и Строителей.

В поселке Междуреченский (Кондинский район) 16 апреля будут перекрыты с 11 до 12 перекрестки улиц Мира и Гагарина, Гагарина и Толстова, Толстова и Титова, Титова и Сибирской, Сибирской и Гагарина, Гагарина и Свободы.

В Нефтеюганске 16 апреля с 12 до 14 ограничат движение от Храма Святого Духа по улицам Молодежная, Парковая, Ленина и Гагарина.

В Когалыме и Пыть-Яхе будет организовано самое длительное перекрытие. В Когалыме с 11 утра субботы до 5 утра воскресенья закроют движение по улице Югорска от Дружбы Народов до Янтарной. В Пыть-Яхе с 8.30 15 апреля закроют движение по улице Православная до 3 утра 16 апреля.

В Покачах с 12 до 13 часов воскресенья будет ограничено движение от Мира до Таежной, от Таежной до Молодежной и от Молодежной до Комсомольской улицы.

В Урае перекроют улицу Узбекистанская от Вечного огня до Яковлева с период с 22 часов субботы до 10.30 воскресенья. А также с 10.30 до 14 воскресенья по улицам Узбекистанская, Космонавтов, Пионеров, Северная, Ленина и Яковлева.

В Радужном ограничат движение по улицам Возрождения и Нефтяников с 17 часов субботы до 3 утра воскресенья.

В Лянторе перекроют улицы Таежная, Сергея Лазо, Эстонских Дорожников, Назаргалеева, Согласия, Виктора Кингисеппа и Центральная с 11.30 до 13 воскресенья, 16 апреля.

В Нижнесортымском с 12 до 13 часов воскреснья ограничат движение по улицам Северная, Сартымская, Хусаинова и Энтузиастов.

В России в эти выходные отмечают один из главных православных праздников — Пасху.