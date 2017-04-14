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Главные новости ЯНАО
17:10  14 апреля 2017 0

Варварская рыбалка на Ямале: крупную рыбу бросают в ведро, мальков растаптывают. ВИДЕО

День оленевода. Салехард, ЯНАО, замороженная рыба
Ненужную рыбу просто оставили на льду умирать и растаптывали сапогами (фото из архива)Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В группе «Злой Надымчанин» была опубликована видеозапись браконьерского и жестокого метода рыбалки. Взрослые и дети собрались около водоема и сетками вытаскивают рыбу на берег. Та, что покрупнее — идет в ведро. «Мелочь» просто оставляют лежать на снегу и затаптывают сапогами.

Автор видео рассказал «URA.RU», что снял ролик в конце марта в Надыме, у водоема на выезде из города у дороги, ведущей в аэропорт.

Запись уже получила широкий резонанс и десятки возмущенных комментариев пользователей соцсети. Жители Надыма в нецензурной форме осуждают «рабаков», называют все происходящее «браконьерством», а заодно возмущаются, что автор ролика только снимал, вместо того чтобы сделать замечание.

Сам автор пояснил, что замечание сделал, но все присутствующие посмотрели не него, как на человека с душевным расстройством, и продолжили свое дело.

Вячеслав Егоров
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