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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:32  14 апреля 2017 0

У торгового центра ЦУМ в Екатеринбурге сменится владелец

Клипарт. Декабрь. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры
Арендатор ЦУМа имеет право в будущем выкупить объектФото: Александр Елизаров © URA.RU

У торгового центра ЦУМ, расположенного вплотную к администрации Екатеринбурга, может смениться владелец. Девелоперская компания «Общество Малышева 73» сдала весь объект в долгосрочную аренду с правом выкупа, рассказали «URA.RU» в организации.

«Сейчас управлением объекта занимается новая структура на правах аренды с последующим выкупом», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Общество Малышева 73». При этом в организации категорически отказались говорить, в чье управление сдали объект. Специалисты местного рынка недвижимости уверены, что это местный игрок.

Девелопер, имеющий возможность стать владельцем объекта, уже заключил первые контракты на площадке. На данный момент два этажа ЦУМа занимает магазин «Мир ткани», еще один этаж пустует. По всей видимости, именно этот управляющий заключил договор с пиццерией международной сети Pizza Hut, которая вскоре должна открыться в центре.

«Общества Малышева 73» провело реконструкцию ЦУМа в 2015 году. Торговый центр соединен мостом с «Пассажем».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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