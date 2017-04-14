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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
17:05  14 апреля 2017 0

«Достал пистолет и выстрелил в лицо». Неравнодушный челябинец вмешался в дорожный конфликт

Армия-2015. Москва, пистолет, оружие
До сих пор третьи лица в перестрелки на дорогах не вмешивалисьФото: Антон Белицкий © URA.RU

Двадцатилетний челябинец устроил пальбу на Копейском шоссе, где выясняли отношения водители маршрутки и легковушки. Стрелок задержан, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В середине дня 13 апреля маршрутка, двигаясь по Копейскому шоссе, «подрезала» легковой автомобиль. Его водитель вынудил обидчика выйти из кабины возле торгового центра «Алмаз», но разобраться между собой им помешал проходивший мимо парень.

Достав из-под одежды газовый пистолет, он выстрелил в лицо хозяину легковушки. Очевидцы позвонили в полицию, и вскоре на месте происшествия появился экипаж вневедомственной охраны.

Удивленным правоохранителям стрелок объяснил, что в первый раз видит обоих участников конфликта. Вмешательство же объяснил тем, что «просто не мог пройти мимо». Гражданина доставили в отдел полиции Ленинского района, его активная жизненная позиция обещает обернуться уголовным делом.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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