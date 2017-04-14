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14 апреля 2017
17:13  14 апреля 2017 0

Катафалк с покойным утонул в дорожной грязи. ФОТО

Кладбища Депутаты Челябинск, успенское кладбище
Умершего похоронили только вечеромФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уфе катафалк не довез покойника до могилы, утонув в грязи по дороге на кладбище. Автомобиль пришлось доставать родственникам умершего, вызвав на подмогу трактор.

Траурная процессия остановилась днем, 13 апреля на подходе к кладбищу поселка Тимашешо, расположенного недалеко от Уфы. Портал Ufa1 сообщает, что машина застряла в грязи и не смогла выбраться самостоятельно. В течение четырех часов родственники умершего пытались вытолкнуть катафалк из грязи, на помощь пришлось призвать трактор.

Покойника доставили до могилы только в пятом часу вечера. «Мы планировали похоронить человека в 13 часов, но выбрались из этой „грязевой ванны“ только через четыре часа. Нам пришлось вызывать трактор на подмогу, он нас и вытащил», — рассказал изданию сотрудник похоронной службы.

В соцсетях также пишут, что из-за грязи на дорогах родственникам приходится нести умерших к кладбищу на руках. «Застрял катафалк, в итоге покойного на руках несли метров 400. Очень жаль, что даже в такой момент родственники, которым и так нелегко, не могут похоронить нормально человека», — написал один из уфимских блогеров.

Нина Калинина
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