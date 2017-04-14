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14 апреля 2017
17:19  14 апреля 2017 0

Дмитрий Медведев рассказал о заработанных миллионах

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев полностью содержит свою жену СветлануФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Премьер Дмитрий Медведев отчитался о доходах. На сайте российского правительства появились сведения о том, сколько заработали, потратили и чем владели чиновники в 2016 году.

За 12 месяцев, согласно опубликованному документу, Медведев заработал 8 586 974 рубля. В его собственности квартира в России, площадью 367,8 квадратных метров, а также два автомобиля ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Также премьер проинформировал об участке площадью 4700 квадратных метров в России, который взят в аренду.

Что касается супруги Светланы Медведевой, то она за год ничего не заработала. У нее есть немецкий автомобиль — Фольксваген Гольф, два машиноместа по 16,2 и 16,3 квадратных метра и квартира в безвозмездном пользовании площадью 367,8 квадратных метров.

Сергей Дианов
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