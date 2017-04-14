Дмитрий Медведев рассказал о заработанных миллионах

17:19 14 апреля 2017 0

Дмитрий Медведев полностью содержит свою жену Светлану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер Дмитрий Медведев отчитался о доходах. На сайте российского правительства появились сведения о том, сколько заработали, потратили и чем владели чиновники в 2016 году.

За 12 месяцев, согласно опубликованному документу, Медведев заработал 8 586 974 рубля. В его собственности квартира в России, площадью 367,8 квадратных метров, а также два автомобиля ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Также премьер проинформировал об участке площадью 4700 квадратных метров в России, который взят в аренду.

Что касается супруги Светланы Медведевой, то она за год ничего не заработала. У нее есть немецкий автомобиль — Фольксваген Гольф, два машиноместа по 16,2 и 16,3 квадратных метра и квартира в безвозмездном пользовании площадью 367,8 квадратных метров.