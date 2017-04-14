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14 апреля 2017
17:17  14 апреля 2017 0

Владимир Путин отчитался о доходах за 2016 год

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
За предыдущий год глава государства заработал больше 8 млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Доход президента России Владимира Путина в 2016 году составил 8,86 млн рублей. Такие данные содержатся в декларации о доходах главы государства, которая размещена на официальном сайте Кремля.

В 2015 году доход Владимира Путина был чуть больше — 8,89 млн рублей. Средний месячный заработок президента в 2016 году составил 738 тысячи рублей.

Имущество главы государство за год не изменилось. Ему по-прежнему принадлежит земельный участок на 1,5 тыс. квадратных метров, квартира в 77 «квадратов» и гараж площадью 18 квадратных метров.

В пользовании у Владимира Путина также находятся квартира в 153,7 квадратных метра и гаражное место на 18 квадратных метров. Уточняется, что объекты находятся на территории России.

В собственности у президента также есть два раритетных авто: «Волга» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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