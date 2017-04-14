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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
17:54  14 апреля 2017 0

В Югре срочная эвакуация крупнейшего торгового центра. ФОТО, ВИДЕО

Здания Сургута. Иллюстрации. Артем Ковтун , аура
Посетителей и персонал ТРЦ "Аура" выгнали на улицу из-за бесхозной сумкиФото: Артем Ковтун © URA.RU

В Сургуте эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Аура», одного из крупнейших в ХМАО. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по Югре.

По словам очевидцев, а также согласно сделанным ими видеозаписям и фотографиям, из ТРЦ на улицу выгнали несколько тысяч человек.

В полиции пояснили, что поступило сообщение о бесхозной сумке. Вызов уже отработали, никакой опасности предмет не представляет, клиентам и сотрудникам центра разрешили вернуться в здание.

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Фото: Павел Шучуях, «ВКонтакте»

Видео: Youtube, Сергей Мелашенко

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре после теракта в метро Санкт-Петербурга кратно выросло количество сообщений о подозрительных предметах. Увеличилось и число ложных вызовов. В Нижневртовске в пятницу, 14 апреля, подросток сообщил о бомбе в школе. Спецслужбы не нашли следов взрывчатых веществ, а мальчика уже задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Антон Степыгин
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