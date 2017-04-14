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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:35  14 апреля 2017 0

В гордуме Екатеринбурга будут наказывать за прогулы рублем и голосом

Отчет Якоба. Гордума. Екатеринбург, зал заседаний, гордума
Гордума Екатеринбурга намерена поступать с коллегами по примеру ГосдумыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская городская Дума планирует принять меры по борьбе с депутатами, пропускающими заседания. Проект поправок в регламент, как заявил автор идеи — вице-спикер представительного органа власти Виктор Тестов, рассмотрят на ближайшей комиссии по местному самоуправлению в среду, 19 апреля. Если проект изменений будет принят — его вынесут на обсуждение всей Думы.

«Мы понимаем, что есть уважительные причины: больничные, командировки, отпуска, но часто таких причин нет. Поэтому мы вынуждены вырабатывать меры, стимулирующие дисциплину. По инициативе депутатов подготовлены изменения в действующий регламент городской Думы. Согласно проекту, мы планируем внести следующие изменения: все депутаты получают из бюджета выплаты, компенсирующие депутатскую деятельность, если депутат в течение месяца не участвует в работе городской Думы без уважительных причин, мы будем лишать его 50% от этой суммы. В случае, если депутат не появляется в течение трех месяцев, то мы предполагаем полностью лишить его этих выплат. Если депутат отсутствовал на комиссии, то мы хотим лишить его права слова на следующем заседании. Речь идет о вопросах и выступлениях. Права голоса никто не будет лишен», — заявил Тестов.

В гордуме признались, что действуют по примеру коллег из Госдумы, «которые приняли решение наказывать прогульщиков рублем», поскольку «такие депутаты подрывают не только свою репутацию, но и репутацию всего представительного органа власти».

Стоит добавить, что «злостными» прогульщиками в екатеринбургской гордуме считаются депутаты Евгений Боровик и Олег Хабибуллин, а периодически пропускают заседания без уважительных причин Антон Швалев, Дмитрий Головин, Игорь Плаксин, Эдуард Мансуров,

Антон Ольшанников
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