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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
18:21  14 апреля 2017 0

ФАС разблокировала рекультивацию свалки в Челябинске

Свалка. Челябинск., мусор, полигон, чайка, свалка
Ликвидация полигона в центре города оценивается в миллиард рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жалобы регионального ОНФ и магнитогорской фирмы «Земля» на конкурс по разработке проекта ликвидации челябинской свалки признали необоснованными, сообщили «URA.RU» в региональном УФАС. Городским чиновникам разрешили заключить контракт с победителем — компанией из Ростовской области.

В жалобах утверждалось, что конкуренция между участниками аукциона была ограничена, в частности, требованиями подтвердить опыт в проведении подобных работ ранее выполненными государственными и муниципальными контрактами.

Однако, как отметили антимонопольщики, таким подтверждением могли служить и коммерческие договоры. Более того, подавшее протест ООО «Земля» из Магнитогорска этой возможностью воспользовалось — но заняло при этом по совокупности лишь третье место. Всего же в аукционе участвовали 10 компаний, что также слабо вяжется с утверждениями об ограничении конкуренции.

Победителем конкурса в итоге осталось ООО «ДонПроект» из Ростова-на-Дону, предложившее выполнить работы за 21 млн рублей, что на три миллиона меньше первоначальной цены контракта.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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