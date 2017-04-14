ФАС разблокировала рекультивацию свалки в Челябинске

18:21 14 апреля 2017 0

Ликвидация полигона в центре города оценивается в миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жалобы регионального ОНФ и магнитогорской фирмы «Земля» на конкурс по разработке проекта ликвидации челябинской свалки признали необоснованными, сообщили «URA.RU» в региональном УФАС. Городским чиновникам разрешили заключить контракт с победителем — компанией из Ростовской области.

В жалобах утверждалось, что конкуренция между участниками аукциона была ограничена, в частности, требованиями подтвердить опыт в проведении подобных работ ранее выполненными государственными и муниципальными контрактами.

Однако, как отметили антимонопольщики, таким подтверждением могли служить и коммерческие договоры. Более того, подавшее протест ООО «Земля» из Магнитогорска этой возможностью воспользовалось — но заняло при этом по совокупности лишь третье место. Всего же в аукционе участвовали 10 компаний, что также слабо вяжется с утверждениями об ограничении конкуренции.

Победителем конкурса в итоге осталось ООО «ДонПроект» из Ростова-на-Дону, предложившее выполнить работы за 21 млн рублей, что на три миллиона меньше первоначальной цены контракта.