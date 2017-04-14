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Главные новости Тюменской области
18:13  14 апреля 2017 0

В центре Тюмени горит памятник архитектуры. ФОТО

Тюменцы пожаловались, что из-за пожара в центре города стало трудно дышатьФото: читатели "URA.RU"

Жители Тюмени стали жаловаться, что в центре стало трудно дышать из-за дыма. Очевидцы шлют фото, на которых видны клубы дыма на ул Первомайской.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на ул Первомайской, 32 горит памятник архитектуры «Дом мещанина Ивана Замятина».

Специалист регионального комитета по охране памятников культурного наследия рассказал корреспонденту «URA.RU», что дом находится в муниципальной собственности.

Жильцы из отселены в 2014 году. Само здание находится в аварийном состоянии, и ремонт там давно не проводился.

Причина возгорания не установлена.

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Фото: соцсети

Памятник регионального значения «Дом мещанина Замятина» был построен в 1872 году по проекту городского архитектора Зелислава Егоровича Полонского. Своеобразие здания в том, что краснокирпичный дом по стилю несет в себе отзвуки декора архитектуры и раннего классицизма.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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