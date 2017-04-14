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14 апреля 2017
18:16  14 апреля 2017 0

Константин Эрнст заявил, что Самойлова примет участие в «Евровидении»

Юлия Самойлова выступит на "Евровидении" в 2018 годуФото: "Инстаграм" Юлии Самойловой
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Российская певица Юлия Самойлова примет участие в конкурсе «Евровидение», но уже в 2018 году. Об этом заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Эрнст рассказал журналистам, что обсуждал вопрос участия России в следующем «Евровидении» с Европейским вещательным союзом. «Они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», — цитирует «Газета.Ru» гендиректора «Первого канала».

Накануне редакция «Первого канала» отказать транслировать «Евровидение» в России из-за отказа Украины в участии российской певицы. Европейский вещательный союз официально объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе, который в мае пройдет в Киеве. Как напоминает «Национальная служба новостей», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017» не смогли выполнить свои же правила.

Ранее Юлия Самойлова призналась, что расстроилась из-за запрета на въезд на Украину, который в ее отношении ввела СБУ. «Безусловно, это меня очень расстроило, потому что это (участие в конкурсе — прим. ред) моя мечта. Ну, я верю и надеюсь. Я верю, это еще случится. Было очень много ситуаций, когда мне говорили „нет“», — рассказала певица телеканалу 360.

Нина Калинина
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