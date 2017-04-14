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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
18:26  14 апреля 2017 0

Глава Сургутского района нашел стратегического союзника

Итоговая пресс-конференция Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
Андрей Трубецкой договорился с влиятельными банкирамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «Открытие» и власти Сургутского района ХМАО-Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического партнерства. Совместный документ скрепили подписями управляющий западно-сибирского филиала банка Виталий Мосунов и глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе финансовой организации.

«С Сургутским районом банк плодотворно сотрудничает более 20 лет. Все это время мы активно развивали в районе сеть обслуживания клиентов, делая ее доступной для сельских жителей из удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Сегодня банк здесь представлен 8 дополнительными офисами, 56 банкоматами, более 560 POS-терминалами. Для жителей района доступен весь спектр финансовых услуг», — прокомментировал Виталий Мосунов.

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой в свою очередь дал оценку деятельности западно-сибирского филиала банка. «Подписание соглашения становится уже доброй традицией. Мы положительно оцениваем опыт участия банка в общественной жизни района. При его непосредственной поддержке проходит много различных социально значимых мероприятий. В частности, банк на протяжении многих лет выступает партнером регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования „Педагог года“. В этом году слет оленеводов, рыбаков и охотников в деревне Русскинская вновь прошел при участии финансовой организации», — отметил Андрей Трубецкой.

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Фото: Пресс-служба ФК «Открытие»

Катерина Максимова
© Служба новостей «URA.Ru»
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