18:51 14 апреля 2017 0

Трунов (на фото) просит Бастрыкина завести дело на следователя, ведущего дело Юревича Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стало известно о новом факте получения взятки челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, отраженным в обвинении. Как следует из официального обращения его юриста Игоря Трунова на имя руководителя СКР Александра Бастрыкина, бывшему главе региона инкриминируют еще 480 тыс. евро, полученные в Москве в 2013 году.

Защитник челябинского экс-губернатора разместил обращение на своем официальном сайте. В нем Трунов описывает версию обвинения, указывает на нарушения и требует привлечь следователя к ответственности. Как говорится в материалах дела, заместитель главврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун на территории «Первого хлебокомбината», который принадлежит семье экс-губернатора, передал бизнесмену Александру Москалюку 6,5 млн рублей. Эти деньги последний отвез Юревичу в его коттедж в закрытом поселке Тарасовка.

Затем по поручению экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко Сорокун через Москалюка доставил в дом Юревича еще 4,5 млн рублей. Через некоторое время Сорокун переложил 10 млн рублей в рюкзак и уже сам завез в коттедж экс-губернатора. Последний известный эпизод: Тесленко передал Сорокуну, а тот переложил 5,4 млн рублей в припаркованный около дома по улице Энтузиастов автомобиль BMWX5.

Новый эпизод датирован 22 декабря 2011. По версии следствия, участвовавший в тендерах на поставку медтехники немецкий бизнесмен с советскими корнями Владимир (Вальдемар) Райзвих (Ройсвих) передал Сорокуну 530 тыс. евро в спортивной сумке. А последний по требованию Юревича положил 480 тыс. евро в служебную машину экс-губернатора. Это была часть взятки в 1,2 млн евро, согласованной между Райзвихом (Ройсвих). Это 50 млн рублей по курсу 2011 года. В тот же день Сорокун в ресторане «Марио» доложил Юревичу, что все выполнено.

Таким образом общая сумма взяток, инкриминируемая Михаилу Юревичу превысила 55 млн рублей.

По мнению адвокатов экс-губернатора, все изложенные в обвинении факты не соответствуют действительности. Так, сотрудники охраны поселка Тарасовка и дома Юревича не подтверждают, что кто-то приезжал с рюкзаками или сумками. Максимум, что было в руках у посетителей коттеджа — телефон и барсетка. Гости приезжали и заходили в дом только на Новый год, дни рождения Юревича или его гражданской супруги Кристины Юревич. Когда экс-губернатор играл в футбол, все переодевались в домике у поля.

По словам свидетелей защиты, Юревич (справа) давно подозревал в коррупции и хотел уволить Тесленко, но за него заступался один из вице-губеранторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель секретариата губернатора Светлана Терешкина не помнит, чтобы Юревич приглашал к себе Тесленко. Если нужно было обсудить какие-то вопросы по медицины, он приглашал к себе первого зама Сергея Комякова или курирующего здравоохранение вице-губернатора Павла Рыжего.

Водитель московского постоянного представительства Челябинской области отрицает, что ему в машину клали 480 тыс. евро. По его словам, 22 декабря 2011 года в Москве было послание Президента РФ. Юревич за час до начала приехал в Кремль. После был банкет. Юревич освободился поздно и не мог встречаться с Сорокуном в ресторане «Марио».

Бывший вице-губернатор, руководитель челябинского постпредства в Москве Павел Назаров на допросе говорил, что за полтора часа до послания Юревич заезжал в представительство, где они обсудили рабочие моменты. В Кремль тогдашний губернатор поехал на одном автомобиле с сенатором Константином Цыбко. Это легко проверить по спискам присутствующих у ФСО. После послания и банкета все разъехались по домам. Юревич был сильно уставшим, так как накануне у него было несколько перелетов, а на следующий день он должен был улетать. Поэтому он сказал, что поедет домой спать.

Назаров знаком с Сорокуном. И если бы тот встречался с Юревичем, то его бы тоже позвали, поскольку экс-губернатор ходил в рестораны в компаниях. Более того, бывший глава региона был «крайне недоволен работой» Тесленко, неоднократно собирался уволить его за подозрения в недобросовестной работе. Но один из первых вице-губернаторов поддерживал Тесленко, клялся, что тот работает честно и взяток не берет.

Домработница Юревича подтвердила, что в семье экс-губернатора не принято принимать гостей.

Компании собирались только на день рождения экс-губернатора или его супруги. Сорокун даже во время приезда на футбол не заходил в дом и уж тем более не заносил рюкзаки или сумки.

На BMWX5 ездила только Кристина Юревич. Она уверят, что никто не клал в авто взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кристина Юревич рассказала об особом порядке посещения их дома. Сначала нужно попасть во двор, который огражден забором. Вход и въезд один. На нем имеется пост охраны. Поэтому гости сначала звонят по телефону Юревичу или его супруге, затем в сопровождении телохранителей идут к подъезду. Без сопровождения в дом никто не заходил. Более того у гостей в руках максимум были телефон, портмоне или барсетка.

Все пять охранников также заявили, что крупные предметы в дом Юревичей не проносили. На машине BMWX5 ездила Кристина Юревич. Даже если бы автомобиль и был припаркован там, где в него якобы положили деньги, он всегда стоял на сигнализации.

По мнению Трунова, срок привлечения Юревича к ответственности за клевету истек еще в 2014 году. И следователи об этом знают. «Имело место фальсификация доказательств, подделка процессуальных документов, оказание давления на участников уголовного судопроизводства и иные противоправные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц… Следственные органы сфальсифицировали доказательства виновности, пытаясь вовлечь в качестве участников преступной группы третьих лиц, не имеющих никакого отношения к совершенным Т. [Тесленко], С. [Сорокуном] и М [Москалюком] деяний, путем склонения обвиняемых к даче заведомо ложных показаний, подтасовки фактов, фальсификации доказательств», — говорится в обращении на имя Бастрыкина.

В доме Юревича практически никогда не было гостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Защитник Юревича заявляет, что следователи скрывают от защитника процессуальные документы. И искусственно создают видимость неправомерного поведения Юревича, чтобы арестовать его и принудительно доставить в Россию. Например, 20 марта направили повестку с требованием явиться на допрос в этот же день, хотя почта доставила документ только 30 числа.

Адвокаты представили следователям медицинские документы о лечении Юревича в Израиле и Великобритании, начиная с 22 ноября прошлого года и 10 апреля текущего года. Прибыть в Россию он не может в силу состояния здоровья — страдает онкологическим заболеванием, уверяет Трунов.

«Следователь действовал умышленно, поскольку он, как профессиональный юрист, занимающий должность старшего следователя, не мог не понимать, что, отказывая в удовлетворении ходатайств, выносит заведомо незаконное решение и злоупотребляя своими полномочиями и причиняет ущерб конституционным правам и законным интересам Ю.М.В.», — говорится в обращении на имя Бастрыкина. Трунов просит главу СКР привлечь следователя к ответственности по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).