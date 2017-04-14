19:03 14 апреля 2017 0

Женщину, ставшую мамой, вместе с первенцем выписали из роддома Фото: Анна Майорова © URA.RU

История о том, как на Урале начальник поезда Кисловодск — Тында принял роды у пассажирки, завершилась благополучно: в пятницу, 14 апреля, Ирину Циплухину, ставшую мамой, вместе с первенцем выписали из больницы. По словам встречавших ее работников железной дороги, роженица и малышка чувствуют себя хорошо.

«URA.RU» удалось дозвониться до начальника поезда: он все еще находится в рейсе, сейчас поезд едет в районе озера Байкал. Олег Чернышов рассказал журналистам, как все происходило. Сперва пассажирку плацкартного вагона, у которой отошли воды, проводницы перевели в свое купе, которое занавесили простынями. Они приготовили горячую воду и антисептики. Начальник поезда ощупал женщину и убедился, что ребеночек находится головой вниз.

На крыльце роддома Ирину с дочкой встречали мама и журналисты федеральных телеканалов Фото: пресс-служба Южно-Уральской железной дороги

По словам железнодорожника, он даже особо не волновался, хотя принимать роду ему пришлось впервые. «Мы в нашем дальневосточном филиале проходим обучение для работы в нестандартных ситуациях, в том числе по медицине, — говорит Чернышов. — Хотя на душе было неспокойное: вдруг кровотечение откроется?»

К счастью, все прошло без осложнений. За все время родов в вагоне стояла полная тишина: все пассажиры переживали. «Никто даже не ходил — все сидели и ждали этого чуда, — вспоминает начальник поезда. — Когда малышка появилась на свет, через несколько секунд она заверещала на весь вагон. Мама спросила, кто родился, я ответил: „Девочка“, и она заулыбалась».

Начальник поезда перерезал пуповину и обмыл новорожденного. Ребенок родился в половине первого ночи, а через двадцать минут поезд прибыл на станцию Миасс, где маму с дочкой забрала «скорая», которая увезла их в роддом. Мама назвала девочку Аревик, что в переводе с армянского означает «солнышко».

Начальник поезда Кисловодск — Тында Олег Чернышов впервые в жизни принимал роды Фото: читатели «URA.RU»

Известно, что женщина ехала к родителям в Курган, до родительского дома она не доехала всего шесть часов. «Она вместе с мужем Рафаэлом работает в передвижном дельфинарии, который сейчас дает представления в Ростове-на-Дону, — сообщает железнодорожное издание „Гудок“. — Супруг настаивал, чтобы первенец там и родился, но Ирина решила, что дома, в Кургане, будет спокойнее, да и мама поможет с новорождённой». По расчетам, до родов было еще примерно две недели, и врач, наблюдавшая за беременной, спокойно отпустил ее в дорогу.

На крыльце роддома Ирине вручили «Свидетельство о рождении в поезде» — этот документ выдают с 1 апреля этого года женщинам, которые волей случая стали мамами в пути (бланки таких свидетельств есть у начальников всех поездов). «Конечно, этот документ неофициальный. Он вручается маме новорождённого в знак уважения от нашей компании и в память о таком неординарном событии», — пояснил заместитель начальника Южно-Уральского филиала Федеральной пассажирской компании Анатолий Тарасов. Ирина Циплухина стала первой в стране обладательницей такого документа.