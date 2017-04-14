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14 апреля 2017
18:56  14 апреля 2017 0

Зарплата Валентины Матвиенко выросла

Матвиенко в центре Илизарова Курган, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко зарабатывает больше супругаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Доходы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко за 2016 год немного увеличились. Как следует из декларации о доходах и имуществе, опубликованных на сайте Совфеда, по итогам прошлого года Матвиенко заработала 22 млн 859 тысяч рублей, тогда как в 2015 году ее доход составлял 21 млн 43 тысячи рублей.

Доходы супруга Матвиенко составили 17 млн рублей, а годом ранее они составляли порядка 32 млн рублей.

На Валентину Матвиенко записана квартира площадью 209 квадратных метров, две дачи примерно по 7390 квадратных метров и большой земельный участок. За ней также числится автомобиль Chevrolet Niva. Супруг спикера Совфеда владеет небольшим домом, долей в квартире и земельным участком под строительство.

Как уточняет ТАСС, в 2014 году Валентина Матвиенко продала квартиру и машиноместо в Москве, выручив за них 150 млн рублей. Тогда ее доход составлял только 10 млн рублей.

Нина Калинина
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