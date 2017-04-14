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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
19:14  14 апреля 2017 0

Джипы, дома, миллионы. Челябинские сенаторы рассказали о заработках в 2016 году

Совещание с главами. Челябинск., гехт ирина, цепкин александр
Декларации Ирины Гехт и Олега Цепкина выложены на сайте верхней палаты парламентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Челябинские сенаторы отчитались о доходах за 2016 год. Сведения об их заработках, машинах и недвижимости появились на официальном сайте Совета Федерации в пятницу, 14 апреля.

Представляющий Заксобрание Южного Урала Олег Цепкин в прошлом году заработал 5 млн 135 тыс. рублей, еще 171 тысячу внесла в семейный бюджет его супруга. В автопарке семьи парламентария три автомобиля: Jeep Wrangler, кроссовер Porche Cayenn diesel и Audi S5. Главе семьи принадлежат два жилых дома (253 и 158 кв. метров) и квартира площадью 74 кв. метра.

У Ирины Гехт, которую делегировало в Совфед правительство области, все гораздо скромнее: доход 4 млн 682 тысячи рублей, седан BMW 420I и квартира площадью 108 кв. метров.

Алексей Шумов
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