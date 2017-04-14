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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
19:31  14 апреля 2017 0

Югорский сенатор вместо «Бентли» купил «Фольскваген Поло». Его коллега тем временем строит личный город

Клипарт. Разное. Москва, чиновник, мигалка, совет федерации
Сенаторы Совфеда рассказали избирателям о своих доходахФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Сенаторы Совета Федерации от ХМАО-Югры раскрыли сведения о доходах и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Регион в верхней палате парламента представляют Эдуард Исаков и Юрий Важенин. Данные опубликованы на официальном сайте органа власти.

Сенатор от правительства Эдуард Исаков заработал за прошлый год 4,6 млн рублей. Его супруга — чуть более 400 тыс. рублей. Недвижимости у сенатора не прибавилось. За ним числятся три садовых участка, общей площадью 1,6 тыс. кв. м., участок под ИЖС, два жилых дома, одна квартира. В пользовании — квартира (113 кв. м.). В автопарке сенатора появился первый автомобиль — «Фольксваген Поло». Отметим, предшественник Исакова, миллиардер Виктор Пичугов предпочитал приезжать на заседания парламента исключительно на «Майбах» и «Бентли».

Коллега Исакова, сенатор от Думы ХМАО Юрий Важенин, впервые раскрыл свои доходы в качестве члена Совета Федерации.

Бывший глава «Газпром переработки» из Сургута владеет колоссальной территорией в 1 млн 652 тыс. 877 кв. м.

В декларации это имущество зарегистрировано как земли сельскохозяйственного назначения. Также Важенин имеет в собственности 10 тыс. 23 кв. м (земли промышленности для строительства) и 1 тыс. 885 кв.м (территория для усадьбы). В распоряжении — жилой дом (708,3 кв. м.), три квартиры (169,5, 209,8, и 184 кв. м.), гараж.

В автопарке: «Субару B9 TRIBECA», и «Субару ФОРЕСТЕР», катер «Стингрей», два прицепа, снегоболотоход. За 2016 году Юрий Важенин заработал 70,1 млн рублей, его супруга — 3,7 млн рублей.

Эльдар Булатов
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