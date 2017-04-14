19:49 14 апреля 2017 0

За год некоторые министры зарабатывают больше, чем среднестатистический житель за всю жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские министры обнародовали декларацию о доходах за 2016 год, раскрыв данные о своих миллионах, спортивных машинах и дачах за границей. «URA.RU» проанализировало 30-страничный документ и выбрало топ-5 самых богатых чиновников. Их владения вас впечатлят.

Пятое место. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов — 95 443 280 рублей.

Замыкает пятерку самых богатых министров российского правительства — Антон Силуанов. В декларации за 2016 год он рассказал о «скромных» 95,4 млн рублей. Если верить опубликованным документам, в собственности чиновника три земельных участка в России общей площадью 41 964 квадратных метра, один жилой дом (152 кв. м.), одна квартира (253,8 кв. м.), четыре гаража (все, примерно, по 15 кв. м.). Еще два нежилых здания помечены как «иное недвижимое имущество», их площадь 64,9 кв. м. и 111,9 кв. м. Земельный участок площадью 35 000 квадратных метров Силуанов арендует.

Как оказалось, Силуанов — заядлый мотоциклист. В его распоряжении есть мотоциклы БМВ К 1600GTL и Harley Davidson FLSTC 103 АNV. Когда погода не подходит для езды на двухколесном, у Антона Германовича под рукой всегда есть: БМВ Х6 XDRIVE 30D, ГАЗ 69 и ВАЗ 21011.

Четвертое место. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров — 129 386 073 рубля.

Денис Мантуров опередил своего ближайшего конкурента более чем на 30 млн рублей. Очевидно, министр любит любоваться просторами своей Родины, иначе как объяснить участок площадью 11 420 квадратных метров в его собственности. Еще у Мантурова есть гостевые дома (1 223,5 кв. м. и 495,5 кв. м.) и хозяйственное здание (208,3 кв. м.). Квартира чиновника тоже впечатляет своими размерами — 480,9 квадратов.

Как оказалось, Мантуров настоящий поклонник отечественного автопрома. В его собственности есть «Москвич 412», «Москвич 408» ГАЗ 21, «Лада Веста». Бывает, Денис Валентинович выгоняет из своего гаража Range Rover. Супруга Мантурова за год заработала 4,45 млн рублей.

Третье место. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев — 356 940 835 рублей.

Доходы прошлых представителей топ-5 меркнут по сравнению с тем, сколько заработал Юрий Трутнев. Если разделить всю сумму на 12, то каждый месяц он получает почти 30 млн рублей. На эти средства он содержит земельный участок (3742 кв. м.), два жилых дома (345,6 кв. м. и 170,8 кв. м.), техническое помещение и еще два нежилых. Стоит отметить, что указанными площадями Трутнев владеет вместе с женой, которая заработала 834 776 рублей.

Зампред любит ездить на больших автомобилях. В его гараже припаркованы четыре мощных внедорожника БМВ Х6 М50D, Порше Cayenne Turbo, Мерседес Бенц ML 350 4 Matic, Ниссан Patrol. Выезжая на природу, Трутнев, видимо, занимается экстримом. Для этого у него есть квадрацикл ATV Polaris и снегоход Bombardier INC.

Второе место. Министр Российской Федерации Михаил Абызов — 520 919 895 рублей.

Михаил Анатольевич хоть и считается министром без портфеля, но даст фору в доходах всем своим коллегам, кроме одного. При этом за чашечкой кофе вряд ли он может похвастаться огромными участками или квартирами перед министрами. Абызов отчитался о двух квартирах — 161,9 кв. м. и 135,4 кв. м., а также о двух комнатах по 18,6 кв. м. и 15,4 кв. м. Еще у Абызова есть помещение в загородном доме в Италии площадью 335 квадратных метров взятое в аренду.

Впрочем, 44-летний Абызов всегда может побывать в гостях у своих дочери и сына, которые безвозмездно используют жилые дома в Великобритании (211 кв. м.) и в России (899,6 кв. м. и 551,1 кв. м.), земельные участки (1337 кв. м. и 3663 кв. м.) и квартиру (317,9 кв. м.). Благо, добраться до своих родных Абызов всегда может на вертолете Robinson 44 Clipper II или на Мерседесе S500 4MATIC MAYBACH, Мерседесе AMG G63 и еще четырех мотоциклах.

Первое место. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — 582 146 294 рубля.

Абсолютный лидер рейтинга — Лев Кузнецов. Чтобы проанализировать его декларацию, у журналистов ушло больше всего времени, ведь в разделе «Объекты недвижимости, находящиеся в собственности» у него 39 пунктов! Здесь и земельный участок во Франции площадью 3 385 квадратных метров, а также дом (180 кв. м.), квартира (109,3 кв. м.) и гараж (15,5 кв. м.).

В России у Кузнецова есть своя кабельная сеть энергоснабжения, сети канализации, водопровода и газопровода и дорога растянутая на 2140 квадратных метров, по которой министр ездит на Феррари 599 GTB, БМВ М5 или Мерседес А 200. Чтобы не приводить весь список имущества, который не помещается на трех страницах отчета, мы назовем его общую площадь— 48,4 тысячи квадратных метров.