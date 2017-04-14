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14 апреля 2017
19:43  14 апреля 2017 0

Главред телеканала Life уходит в новый проект

Екатеринбургский лайф революция Life, лайф, life, ильченко станислав
На телеканале Life меняют редакторовФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Главным редактором телеканала Life назначена Светлана Левинтас. Прежний главред, уроженец Перми, который работал ведущим и редактором на екатеринбургском «Четвертом канале» Илья Мелехин, переходит работать в новый проект.

Информацию о смене редакторов сообщил первый заместитель директора холдинга News Media Анатолий Сулейманов, пишет «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что главный редактор портала Life Александр Потапов покинет издание 1 июня.

Нина Калинина
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