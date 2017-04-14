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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:00  14 апреля 2017 0

«Кризис!» Свердловские сенаторы Россель и Чернецкий обеднели почти на миллион

Награждение общественных активистов в резиденции губернатора. Екатеринбург, россель эдуард, чернецкий аркадий
Доходы политиков резко упалиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены верхней палаты российского парламента от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий потеряли в доходах — также как и их жены. Декларации доходов сенаторов размещены на сайте Совета Федерации.

Согласно опубликованному документу, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель заработал 2016 году 12 млн 540 тыс. руб., что на 235 тысяч меньше, чем год назад (задекларированный доход за 2015 год — 12 млн 775 тыс. руб.). Экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий также заработал в 2016 году существенно меньше, чем в 2015: 6 млн 645 тыс. руб. (против 7 млн 243 тысяч). В сумме сенаторы потеряли 835 тысяч рублей годового дохода.

Их супруги также заработали меньше. Доход Аиды Россель в 2016 году упал на 18 тысяч рублей, составив 169 тысяч рублей (против 187 тыс. годом ранее). Доходы Ларисы Чернецкой в 2016 составили 3 млн 60 тыс. рублей (в 2015 ей удалось заработать 3 млн 280 тысяч), падение составило 220 тысяч рублей.

Новость по теме
Россель избавился от части имущества и «обогнал» Чернецкого

Списки имущества сенаторов не поменялись: Россель по-прежнему владеет двумя приусадебными участками (на 3 и 1,6 тысячи кв. м.), домом на 657 «квадратов» и гаражом, в котором стоят Mercedes-Benz GL 350, Toyota Land Cruiser и два прицепа.

На жену записана квартира площадью 228 кв. м., еще одна (на 127 квадратов) находится в совместном пользовании его и супруги.

В активе у Чернецкого по-прежнему участок под ИЖС площадью 10 тыс. 130 кв. м., дом на 518 «квадратов» и маленький гараж на 18 кв. м. В совместном его и супруги пользовании находится квартира площадью 117 кв. м. Экс-мэр — сенатор является владельцем автомобиля Лексус LX — 570.

Андрей Гусельников
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