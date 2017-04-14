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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:20  14 апреля 2017 0

Таксисты обвинили аэропорт Кольцово в коррупции из-за новых правил парковки

Открытие грузового терминала аэропорт Кольцово. Архив 2012. Екатеринбург., парковка, аэропорт кольцово
По новым правилам таксисты не смогут дважды за час въезжать на площадь бесплатноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аэропорт Кольцово ужесточил правила парковки. В ответ перевозчики будут компенсировать затраты на пассажирах или высаживать их вне территории аэровокзала — прямо на проезжей части.

В аэропорту Кольцово с 17 апреля меняются правила пользования кратковременной парковкой Р2. Как сообщили в воздушной гавани, в целях оптимизации движения на привокзальную площадь вводится оплата за повторный въезд на краткосрочную парковку в течение часа. В этом случае услуги парковочного комплекса подлежат оплате с первой минуты по тарифу за 60 минут — 200 рублей.

«Это вызвано необходимостью сокращения очереди на въезд в пиковые часы работы аэропорта и избежания скопления пассажиров на входе в терминалы аэропорта», — прокомментировал «URA.RU» пресс-секретарь аэропорта Кольцово Сергей Антонов.

С нововведением не согласны таксисты, так как считают, что эта мера принята из-за них. Раньше, чтобы не платить за парковку, они заезжали туда на 15 минут (первые 15 минут предоставляются бесплатно), потом выезжали, делали круг и возвращались. Следующие 15 минут снова ставились для них бесплатными.

Заявитель, написавший письмо президенту РФ, прокурору Свердловской области и еще в ряд адресов, увидел в нововведении коррупционную составляющую.

«Налицо монополизация и недобросовестная конкуренция. Ведь новые правила не распространяются на таксистов, которые являются официальными перевозчиками аэропорта — они могут стоять на привокзальной площади сколько угодно», — говорит автор заявления.

В результате таксистам придется либо повышать плату за проезд, чтобы компенсировать убытки от парковки, либо высаживать пассажиров вне территории аэровокзала прямо на проезжей части. А это опасно для жизни пассажиров.

Александр Лукманов
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