КамАЗ провалился в придорожную яму, которую должен был засыпать. ФОТО

20:07 14 апреля 2017 0

КамАЗ увяз в яме Фото: Bst.bratsk.ru

В Иркутской области груженый КамАЗ провалился в глубокую двухметровую дорожную яму, которую должен был засыпать.

Местные жители рассказывают, что провалы на проезжей части появились в марте 2016 года, но засыпать их не спешили. Администрация района отпиралась, что не может этого сделать из-за технических трудностей. В мэрии утверждают, что в этом месте проходит канализация, пишет портал TJ.

Прокуратура выдала предписание администрации устранить провалы еще в августе прошлого года, срок был дан до 1 октября. По словам подрядчика, возможность засыпать ямы появилась только сейчас. Одну из ям спецтехника засыпала, а во второй — провалилась. Достать машину смогли только спустя два часа и то при помощи экскаватора.

Подрядчики заверили, что перекрыли канализационные стоки, которые размывали грунт.