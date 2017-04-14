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14 апреля 2017
20:07  14 апреля 2017 0

КамАЗ провалился в придорожную яму, которую должен был засыпать. ФОТО

КамАЗ увяз в ямеФото: Bst.bratsk.ru

В Иркутской области груженый КамАЗ провалился в глубокую двухметровую дорожную яму, которую должен был засыпать.

Местные жители рассказывают, что провалы на проезжей части появились в марте 2016 года, но засыпать их не спешили. Администрация района отпиралась, что не может этого сделать из-за технических трудностей. В мэрии утверждают, что в этом месте проходит канализация, пишет портал TJ.

Прокуратура выдала предписание администрации устранить провалы еще в августе прошлого года, срок был дан до 1 октября. По словам подрядчика, возможность засыпать ямы появилась только сейчас. Одну из ям спецтехника засыпала, а во второй — провалилась. Достать машину смогли только спустя два часа и то при помощи экскаватора.

Подрядчики заверили, что перекрыли канализационные стоки, которые размывали грунт.

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Огромные провалы на обочине дороги появились еще в прошлом году Фото: Ircity.ru

Нина Калинина
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