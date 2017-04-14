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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
20:23  14 апреля 2017 0

Пермяки начнут добывать удмуртскую нефть

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., газ, добыча, нефть, буровая вышка
«ЛУКОЙЛ» уже занимается геологоразведочными работами на двух участках в республике - Чукавинском и ЧернушкинскомФото: media.gazprom-neft.ru

Пермские нефтяники получили право пользоваться месторождением в Удмуртии. «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» победило в аукционе на предоставление права пользования недрами Быковского участка в Удмуртской Республике. Участок площадью более 650 квадратных километров находится недалеко от границы с Кировской областью.

«Одна из важнейших задач, поставленных руководством компании, — освоение новых перспективных с точки зрения геологоразведки территорий. Наше продвижение в Удмуртию — шаг в этом направлении», — рассказал представитель президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

«ЛУКОЙЛ» уже занимается геологоразведочными работами на двух участках в республике — Чукавинском и Чернушкинском. На одном из них нефтяники планируют начать бурение до конца 2017 года.

Анна Белкина
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