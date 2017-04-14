Пермский сенатор Пушков стал беднее в прошлом году

20:31 14 апреля 2017 0

Алексей Пушков теперь зарабатывает гораздо меньше Фото: duma.gov.ru

Члены Совета Федерации отчитались о доходах в 2016 году. По итогам 2015 года Андрей Климов декларировал доход в размере 5,9 млн рублей. А Алексей Пушков, будучи депутатом Госдумы, в позапрошлом году заработал порядка 22,4 млн. Покинув Госдуму, он стал беднее.

Представитель законодательной власти Прикамья Алексей Пушков (сенатором он стал в октябре прошлого года) до сентября 2016 года был руководителем комитета Госдумы по международным делам. За прошлый год он задекларировал доход в 16 млн 295 тысяч рублей. Супруга Пушкова заработала гораздо меньше — 238 тысяч.

Сам сенатор владеет квартирой и двумя машиноместами в гараже. У его супруги есть дачный земельный участок, недостроенный жилой дом и квартира. Собственником обоих автомобилей семьи является Пушков — Mercedes E220 и Jaguar XJ.

Его коллега в Совете Федерации от Пермского края Андрей Климов за прошлый год заработал почти 5 млн 845 тысяч рублей. Его супруга — около 600 тысяч.

Семья владеет четырьмя земельными участками и двумя квартирами. Плюс у сенатора имеется 1/6 доля в еще одной квартире. Также у Климова имеются два летних садовых домика, а у его супруги — панельный гараж. Автомобиль у сенатора один — Volkswagen Touareg.