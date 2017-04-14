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Главные новости Тюменской области
20:42  14 апреля 2017 0

Сенаторы Совета Федерации от Тюменской области за год потеряли по миллиону. Но кое-что осталось

Интервью с Киричук С.М. Москва., киричук степан
Сенатор от Тюменской области Степан Киричук стал беднее на миллионФото: Владимир Андреев © URA.RU

На официальном сайте Совета Федерации опубликованы декларации о доходах за 2016 год. У каждого тюменского представителя в Совфеде доходы снизились на миллион.

Как следует из деклараций о доходах сенаторов от Тюменской области, Степан Киричук заработал в 2016 году чуть более 6 млн руб., а его коллега Михаил Пономарев — на миллион меньше. В сравнении с прошлым годом у каждого из политиков доходы снизились примерно на миллион рублей.

Экс-мэру Тюмени Степану Киричуку принадлежит земельный участок под ИЖС в 11 соток, участком в 30 соток чета Киричуков владеет в равных долях. Кроме того, за семьей числится дом в 498 кв. метров, а квартира в 92,3 кв. метра и гараж в 44 кв. метра принадлежит супруге сенатора. На нее же зарегистрировано два нежилых помещения площадью 67 и 73 квадрата и 118/10000 доли в парковке площадью 19,6 кв. метра.

Ездит тюменский сенатор на БМВ Х5 xDrive30d.

Михаилу Пономареву принадлежат только один земельный участок в 9,7 сотки, дом в 125 кв. метров и квартира в 114 кв. метров. Машины и супруги у Пономарева нет.

Владимир Балтунов
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