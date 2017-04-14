20:50 14 апреля 2017 0

Полпред президента в УрФО отчитался о доходах за минувший год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Хоманских отчитался о доходах за минувший год. Информация опубликована на сайте Кремля.

Согласно обнародованным данным, Холманских за год заработал 7 миллионов 574 тысячи 701 рубль. В предыдущем 2015 году его заработок составлял 7 миллионов 428 тысяч 413 рублей.

В единоличной собственности у полпреда находится квартира площадью 101,4 квадратных метра, ½ доли он имеет в квартире площадью 42.4 квадратных метра и 1/3 доли квартире площадью 113,5 квадрата. Есть у Холманских гаражный бокс на 24.3 квадратных метра и некое нежилое помещение — 14,7 квадратного метра.

Холманских продал машину ВАЗ-21061, которая числилась за ним еще в прошлом году. А у его жены имеется автомобиль Toyota Highlander. За год она заработала 376 тысяч 956 рублей.