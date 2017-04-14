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14 апреля 2017
20:37  14 апреля 2017 0

Кремлевские чиновники заработали больше главы государства

Виды. Москва, москва, кремль, спасская башня
В Кремле чиновники отчитались о своих доходахФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Большинство руководителей администрации президента РФ по итогам 2016 года имеют большие доходы, чем глава государства. На официальном сайте Кремля опубликованы декларации основных начальников и помощников, работающих у Владимира Путина.

Доход руководителя администрации президента Антона Вайно в 2016 году составил 9,6 млн рублей, а его первый заместитель Алексей Громов задекларировал доход в 8,6 млн рублей.

Гораздо больше, чем президент, зарабатывают его помощники: Игорь Левитин — 30,1 млн, Владимир Кожин — 16,3 млн, Константин Чуйченко — 12,2 млн, Андрей Фурсенко — 11,2 млн, Владислав Сурков — 8,8 млн. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов заработал за прошлый год 13,1 млн рублей.

Новость по теме
Владимир Путин отчитался о доходах за 2016 год

Заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко в прошлом году заработал 85, 5 млн рублей. Высокий доход объясняется работой в «Росатоме», откуда Кириенко перешел в Кремль всего три месяца назад. Кстати, после ухода Кириенко получил бонус, который внес в целевой капитал Фонда для поддержки отечественной науки и медицинских исследований в борьбе с детским раком.

По словам Кириенко, он надеется, что в течение 5-7 лет целевой капитал организации удастся увеличить до четырех миллиардов рублей. «Каждый пятый ребенок погибает и с этим нельзя смириться, поэтому нам кажется очень правильной инициатива, с которой вышел коллектив центра [о создании специального фонда]», — подчеркнул Сергей Кириенко в интервью РИА «Новости». О размере сделанного пожертвования не сообщалось.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев задекларировал 33,5 млн рублей. Меньше всего получила за прошлый год уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова — около 2,8 млн рублей, пишет «Российская газета».

Как сообщалось ранее, доход глава государства Владимира Путина в 2016 году составил 8,86 млн рублей.

Нина Калинина
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