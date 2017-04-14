20:57 14 апреля 2017 0

Ветеранам было важно почтить память генерала Фото: скрин YouTube

Ветераны Великой Отечественной войны и представители общественного движения «Украинский выбор — право народа» пришли с цветами к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину, установленному в Киеве. Под охрану их взяли молодые люди, так как были опасения, что нападут националисты.

Генерал Ватутин погиб 15 апреля 1944 года от рук украинских националистов. Акцию ветераны решили провести на день раньше из соображений безопасности, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Один из ветеранов, облаченный в форму советского офицера времен Великой Отечественной войны, заявил, что национализм, культивируемый сейчас в стране, очень похож на нацизм, с которым боролись 80 лет назад.

Василий Нимченко, заместитель главы общественного движения «Украинский выбор — право народа» и депутат Оппозиционного блока заявил, что в Верховной Раде сидят недруги. «Они стерли с киевской земли название Ватутинский район, улицу Ватутина. Они пытаются убрать прах генерала, боровшегося с фашизмом, от стен парламента. Это жалкая кучка, большинство в Раде, 252 человека, правят Украиной так, как хотят. Они плюют в душу украинскому народу», — отметил оппозиционер.

Ни одного полицейского в ходе акции замечено не было, хотя обычно эта территория патрулируется.