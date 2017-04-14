21:00 14 апреля 2017 0

Сегодня пятница! А в выходные вся страна будет праздновать священный праздник Пасхи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

Российские чиновники отчитались о доходах за 2016 год. Если кратко, то Владимир Путин заработал 8,86 млн рублей, а Дмитрий Медведев — 8,6 млн рублей. Подробно раскрываем все цифры, описываем дома, яхты и земельные участки госслужащих здесь.

Накануне на матче в Москве команда из Чечни избила уральских футболистов. Мы спросили представителя Рамзана Кадырова на Урале Салаудина Мамакова, что он об этом думает. Ответ оказался неожиданным. Как бы уральским футболистам не пришлось извиняться перед Кадыровым.

И еще о Чечне. Республика регулярно оказывается в центре информационной повестки. Различные политические силы раскачивают ситуацию в регионе. Однако скандалы вокруг Чечни могут быть связаны не только с атаками соперников Кадырова, но и со спецификой самой республики, а также особым статусом чеченского лидера. О том, кому это нужно и как негативная повестка скажется на Кадырове — в нашем материале.

Челябинскому экс-губернатору Михаилу Юревичу инкриминируют еще одну взятку в 500 тысяч евро. Адвокат политика не согласен с обвинением и требует арестовать следователя.

Жуткая история из уральской столицы. Екатеринбуржец не может забрать свою четырехлетнюю дочь у жены-мазохистки. Женщина на пару с сожителем-садистом устраивают БДСМ-сессии прямо на глазах у ребенка, а также избивают девочку. Отец обратился в полицию, но там на него накричали и отказались принимать фото- и видеодоказательства того, что мать девочки — извращенка. Позже в дело вмешалась прокуратура, но ребенок по-прежнему остается у психически нездоровой матери.

В Тюменской области — съемки голливудского масштаба: на площадке фильма «Тобол» создается «уникальный культурологический феномен». Мы съездили на место съемок и расскажем вам, как иностранные актеры пробираются на площадку по колено в грязи, почему в Сибири пришлось платить за снег и как в Тобольске относятся к фильму. Почему обертка фильма — «блестящая», а «пилюля — горькая» — в нашем фоторепортаже.

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