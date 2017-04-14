Северная Корея назвала цели ядерных ударов в случае агрессии США

21:18 14 апреля 2017 0

Ким Чен Ын не собирается уступать США Фото: Petersnoopy/Flickr

Руководство вооруженных сил КНДР пригрозило жесточайшим контрударом Соединенным Штатам. В случае «провокации» со стороны Вашингтона Северная Корея готова к нанесению превентивного удара по объектам США.

Как заявили в Генштабе КНДР, причиной превентивного удара могут стать «политические, экономические и военные провокации» со стороны США и их союзников. Однако, что именно Пхеньян подразумевает под этими провокациями, в Генштабе не уточнили, пишет РБК.

Отмечается, что ответ КНДР будет включать варианты превентивного удара на суше, море и с воздуха, сообщает RT. Среди возможных объектов могут быть военные базы США в Осане, Кунсане и Пхёнтхэке, американский авианосец «Карл Винсон», а также президентская резиденция Чхонвадэ в Южной Корее.

Тема возможного нанесения удара по КНДР стала одной из самых обсуждаемых за последнюю неделю. Особенно после слов президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает все варианты воздействия на Северную Корею. Такие высказывания вызвали резко негативную реакцию Пхеньяна.

При этом, как отметил в беседе с «Федеральным агентством новостей» старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, северяне пытаются добиться ситуации надежного сдерживания: мол, вы, конечно, можете ударить по Пхеньяну и превратить страну в радиоактивный пепел, но тогда мы тоже ответим, и у вас в Штатах тоже что-то взорвется. И победа будет пирровой, и мир не станет лучше, чем до войны.