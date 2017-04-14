{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
21:48  14 апреля 2017 0

«Либо крест сними, либо штаны надень». Ростовский диакон устроил стриптиз в ночном клубе. ФОТО

Связенник уверяет, что на фото совсем другой человекФото: "ВКонтакте" Виктор Свистунов

Диакон и преподаватель Донского государственного технического университета Виктор Свистунов устроил стриптиз в одном из ночных клубов Ростова-на-Дону.

На фотографиях, выложенных в соцсети «ВКонтакте», священник стоит в одних трусах в объятиях девушки. сообщает портал Life.ru. «Ты либо крестик сними, либо штаны надень», — посоветовали пользователи соцсетей священнику.

Вечеринка прошла в конце 2016 года, но фотографии попали в Сеть недавно. На сайте епархии указано, что Свистунов трудится в Старо-Покровском храме, а в вузе мужчина ведет предмет «Основы нравственной культуры».

Cвистунов утверждает, что помнит в тот вечер только ужин в ресторане с другом. Затем один из посетителей угостил их каким-то напитком, после которого священник полностью отключился, рассказывают в правоохранительных органах.

1/2
Диакон уверяет, что на снимке раздевается совсем другой человек Фото: pikabu.ru.

Между тем, на своей странице во «ВКонтакте» священнослужитель отрицает свою причастность к этому фото. Он заявляет, что в соцсетях обнаружился человек, который опознал себя на этом снимке. «Объявился подлинный герой фотографий, который поблагодарил анонимного пользователя „за славу“ и удивился, что его „назвали Виктором“ и „каким-то дьяконом“. Друзья, коллеги, „намедни“, как и все сорок дней Великого Поста, я, в основном, появляюсь только в двух местах — на службе в храме, и в университете. На большее просто физически нет сил», — объяснился со своими подписчиками Виктор Свистунов.

Некоторые пользователи платформы «Пикабу» заявили, что пост в соцсети, порочащий священника, был опубликован студентом, недовольным выставленными оценками.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров