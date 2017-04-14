21:48 14 апреля 2017 0

Связенник уверяет, что на фото совсем другой человек Фото: "ВКонтакте" Виктор Свистунов

Диакон и преподаватель Донского государственного технического университета Виктор Свистунов устроил стриптиз в одном из ночных клубов Ростова-на-Дону.

На фотографиях, выложенных в соцсети «ВКонтакте», священник стоит в одних трусах в объятиях девушки. сообщает портал Life.ru. «Ты либо крестик сними, либо штаны надень», — посоветовали пользователи соцсетей священнику.

Вечеринка прошла в конце 2016 года, но фотографии попали в Сеть недавно. На сайте епархии указано, что Свистунов трудится в Старо-Покровском храме, а в вузе мужчина ведет предмет «Основы нравственной культуры».

Cвистунов утверждает, что помнит в тот вечер только ужин в ресторане с другом. Затем один из посетителей угостил их каким-то напитком, после которого священник полностью отключился, рассказывают в правоохранительных органах.

1/2 Диакон уверяет, что на снимке раздевается совсем другой человек Фото: pikabu.ru.

Между тем, на своей странице во «ВКонтакте» священнослужитель отрицает свою причастность к этому фото. Он заявляет, что в соцсетях обнаружился человек, который опознал себя на этом снимке. «Объявился подлинный герой фотографий, который поблагодарил анонимного пользователя „за славу“ и удивился, что его „назвали Виктором“ и „каким-то дьяконом“. Друзья, коллеги, „намедни“, как и все сорок дней Великого Поста, я, в основном, появляюсь только в двух местах — на службе в храме, и в университете. На большее просто физически нет сил», — объяснился со своими подписчиками Виктор Свистунов.

Некоторые пользователи платформы «Пикабу» заявили, что пост в соцсети, порочащий священника, был опубликован студентом, недовольным выставленными оценками.