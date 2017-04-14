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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
22:07  14 апреля 2017 0

Клуб Козицына от поражения не спасли даже молитвы руководства. ФОТО

"Лисицы" проиграли соперницам из ТурцииФото: fiba.com

Баскетболистки УГМК проиграли в полуфинале Евролиги турецкой команде Фенербахче. Матч завершился со счетом 70-61. За игрой в первых рядах наблюдали глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и коммерческий директор УГМК-Холдинг и вице-президент БК УГМК Игорь Кудряшкин. Он активно болел за «лисиц», вскакивал с места на каждое точное попадание своей команды и даже делал «волну».

Счет в матче открыли баскетболистки УГМК, и после первого точного броска Игорь Кудряшкин перекрестился. В первом тайме команды присматривались друг к другу, очки набирались медленно. После окончания первой десятиминутки «лисицы» были впереди на 4 очка (10:14). Правда, 11 из 14 очков набрала лидер УГМК Дайана Таурази, которая потом не раз пыталась вытащить игру своими силами, но один на паркете не воин.

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Фото: fiba.com

Во втором тайме увеличилась скорость игры, первая половина матча завершилась с небольшим преимуществом УГМК (28:33). А после перерыва что-то пошло не так: турчанки раз за разом прорывали оборону «лисиц», УГМК проигрывал подборы и дарил мячи соперницам один за другим. «Фенербахче» поймал свою игру, и после третьей четверти «лисицы» всеми силами пытались догнать соперниц, но не смогли.

Самым результативным игроком матча в составе УГМК стала Дайана Таурази, набравшая 26 очков, 11 очков набрала Ника Барич. Теперь «лисицы» будут готовиться к матчу за третье место. Он состоится 16 апреля, соперником УГМК будет победитель полуфинала «Динамо» (Курск) — «УСК Прага».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Татьяна Ларина
© Служба новостей «URA.Ru»
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