Спикер Госдумы Володин за год заработал в семь раз больше Путина

22:18 14 апреля 2017 0

После прихода из Кремля в Госдуму Володин стал меньше зарабатывать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2016 году заработал чуть более 62 млн рублей. Эти данные указаны спикером в его декларации, опубликованной в пятницу, 14 апреля, на сайте Госдумы.

Доход спикера Госдумы в 2016 году составил 62 млн 129 тысяч рублей. В предыдущем году доходы Володина, когда он занимал пост первого замруководителя администрации президента РФ, были выше и составляли 87,1 млн рублей.

Несмотря на падение доходов в 2016 году Вячеслав Володин заработал в семь раз больше, чем президент Владимир Путин (8,8 млн рублей) и премьер Дмитрий Медведев (8,5 млн рублей).

Согласно декларации, в собственности у парламентария жилой дом и квартира (989 и 174 кв. м.), земельный участок под дачное строительство (8,3 тыс. кв. м.), два гостевых дома (468 и 208 кв. м.), две нежилые постройки, две хозяйственных постройки, очистное сооружение, теплица и машиноместо. Вся недвижимость Володина находится в России.

Транспортных средств за спикером не числится.

Ранее стало известно, что часть своего дохода Володин направил на благотворительность. Речь идет о 31 млн рублей личных средств, получателями которых стали 21 некоммерческая организация, благотворительный фонд, социальное учреждение из шести регионов.

В их числе благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и общественная организация «Справедливая помощь», основателем которой была Елизавета Глинка, фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»